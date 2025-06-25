Мінус 950 окупантів та майже 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, 1 танк та 58 артилерійських систем.

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Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ зранку 25 червня, пише Правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1014650 (+950) осіб ліквідовано

1014650 (+950) осіб ліквідовано танків ‒ 10967 (+1)

10967 (+1) бойових броньованих машин ‒ 22885 (+6)

22885 (+6) артилерійських систем ‒ 29569 (+58)

29569 (+58) РСЗВ ‒ 1425 (+1)

1425 (+1) засоби ППО ‒ 1188 (0)

1188 (0) літаків ‒ 416 (0)

416 (0) гелікоптерів ‒ 337 (0)

337 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42046 (+131)

42046 (+131) крилаті ракети ‒ 3388 (0)

3388 (0) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53084 (+123)

53084 (+123) спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

Дані уточнюються…