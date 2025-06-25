ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мінус 950 окупантів та майже 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мінус 950 окупантів та майже 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

Автор: Олег Мамчур
25/06/2025 07:53
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, 1 танк та 58 артилерійських систем.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ зранку 25 червня, пише Правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1014650 (+950) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10967 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 22885 (+6)
  • артилерійських систем ‒ 29569 (+58)
  • РСЗВ ‒ 1425 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1188 (0)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42046 (+131)
  • крилаті ракети ‒ 3388 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53084 (+123)
  • спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

Дані уточнюються…

Орієнтовні втрати противника від 24.02.22 до 25.06.25