Мінус 950 окупантів та майже 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, 1 танк та 58 артилерійських систем.
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Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ зранку 25 червня, пише Правда.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1014650 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10967 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22885 (+6)
- артилерійських систем ‒ 29569 (+58)
- РСЗВ ‒ 1425 (+1)
- засоби ППО ‒ 1188 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42046 (+131)
- крилаті ракети ‒ 3388 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53084 (+123)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (0)
Дані уточнюються…