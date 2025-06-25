ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Через хворобу помер ветеран війни з Прикарпаття Василь Мельник
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через хворобу помер ветеран війни з Прикарпаття Василь Мельник

Автор: Олег Мамчур
25/06/2025 07:25
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

24 червня 2025 року помер ветеран російсько-української війни із села Чорнолізці Василь Мельник.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради, пише Правда.

Василь Мельник народився 2 вересня 1958 року. До великої війни чоловік працював далекобійником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни.

Василь Мельник служив у 102 окремій бригаді територіальної оборони. Воював на Запорізькому напрямку. Опісля демобілізувався за віком. Василь Мельник помер від важкої хвороби.

Чоловік у камуфляжній формі в приміщенні.