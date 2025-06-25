Через хворобу помер ветеран війни з Прикарпаття Василь Мельник

24 червня 2025 року помер ветеран російсько-української війни із села Чорнолізці Василь Мельник.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради, пише Правда.

Василь Мельник народився 2 вересня 1958 року. До великої війни чоловік працював далекобійником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни.

Василь Мельник служив у 102 окремій бригаді територіальної оборони. Воював на Запорізькому напрямку. Опісля демобілізувався за віком. Василь Мельник помер від важкої хвороби.