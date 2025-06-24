На Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Добровольського Романа

Уже завтра, 25 червня, о 9 годині, на майдані Незалежності, у Косові громада зустріне Героя “на щиті”, Романа Добровольського, жителя села Стопчатів.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Ольгу Гарасим’юк
“ГО “Нескорені серця України” просять усіх, небайдужих українців приєднатися до траурного кортежу, о 8.30 біля моргу у Косові.
Авто, прапори, квіти, лампадки і щира Молитва”, – йдеться в її дописі.