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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Добровольського Романа

Автор: Оксана Марушкевич
24/06/2025 23:15
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Уже завтра, 25 червня, о 9 годині, на майдані Незалежності, у Косові громада зустріне Героя “на щиті”, Романа Добровольського, жителя села Стопчатів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Ольгу Гарасим’юк

“ГО “Нескорені серця України” просять усіх, небайдужих українців приєднатися до траурного кортежу, о 8.30 біля моргу у Косові.

Авто, прапори, квіти, лампадки і щира Молитва”, – йдеться в її дописі.