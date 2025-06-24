У Франківську винесли вирок полоненому бойовику з Донеччини, який воював проти ЗСУ на Покровському напрямку

В Івано-Франківську до 15 років ув’язнення засудили жителя Донеччини, який воював про військових Збройних сил України на Покровському напрямку. На початку серпня 2023 року українські бійці взяли бойовика у полон.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, пише Правда.

У суді прокурори довели, що чоловік перейшов на бік росіян на початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року обвинувачений вступив до незаконного збройного формування — так званої “5 окремої мотострілецької бригади “Оплот”.

“У складі цього підрозділу він спочатку облаштовував позиції у Волноваському районі, а згодом став заступником начальника з морально-психологічного забезпечення. Разом з окупантами воював проти військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку”, — йдеться у дописі.

Українські військовослужбовці взяли бойовика у полон під час бойових зіткнень, коли він отримав наказ зайняти позиції у Мар’їнці та Красному на Донеччині.

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань — ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 260 Кримінального кодексу України. Йому призначили ув’язнення на 15 років з конфіскацією майна та позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. На вирок обвинувачений чекав під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Івано-Франківській області.