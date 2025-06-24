В університеті нафти і газу запрацювала літня STEAM-школа. ФОТО

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу стартувала літня STEAM-школа. Відвідати її можуть учні 3-7 класів.

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Упродовж п’яти днів діти занурюватимуться у світ науки, техніки та інновацій через практичні заняття, майстер-класи й інтерактивні досліди, пише Репортер.

Літня STEAM-школа має на меті не лише зацікавити дітей технічними науками, а й показати їм університетське середовище ще до вибору майбутньої професії.

Ми прагнемо дати дітям розуміння, що таке технічні науки, і хочемо, щоб діти і в такому віці ближче познайомилися з нашим університетом, — каже Олександра Царева, асистентка кафедри інженерії програмного забезпечення.

Програма триватиме з понеділка до п’ятниці, з 10:00 до 12:00 на різних локаціях університету. Зареєструватися можна було попередньо — як індивідуально, так і цілими групами. Для учасників призначені керівники груп, а до організації долучено також і студентів університету — близько 20–25 осіб, які допомагають з проведенням заходів, майстер-класів та ігор.

Першого дня школярів розділили на дві групи: одна побувала в геологічному музеї, інша — в інноваційному центрі. Діти ставили багато запитань, уважно слухали екскурсії й знайомилися з наукою у доступному форматі.

Протягом наступних днів діти спробують себе в різних ролях: програмуватимуть роботів, спостерігатимуть за хімічними реакціями, друкуватимуть вироби на 3D-принтері, вивчатимуть екологію та енергетику майбутнього.

Я вирішила долучитися, бо діти — це наше майбутнє. Хочеться, щоб вони запам’ятали ці дні й отримали позитивні враження, — ділиться студентка Юлія Шмега, яка проводить ігрові заняття та майстер-класи.

Організатори зазначають, що попит на участь був високий, тому сподіваються, що STEAM-школа стане доброю традицією.

Програма школи, згідно з сайтом вишу:

Майстер-класи з 3D-друку – разом із Центром інноваційного розвитку;

Яскраве хімічне шоу;

Енергетика майбутнього – знайомство з технологіями зеленої енергетики;

Змагання роботів – як вони працюють та як їх можна програмувати;

Екологія в дії – досліджуємо чистоту повітря та води;

Чарівний світ вимірювань та віртуальної реальності;

Підземні скарби – візит до геологічного музею.

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Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/WVDc9gBo5XZrhVbP8

Контактний телефон: +380 (97) 745 32 81