В Івано-Франківську встановили анотаційні дошки ще двом полеглим захисникам

В Івано-Франківську встановили анотаційні дошки двом полеглим захисникам Марку Селиванову й Андрію Хованському.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Відкрили пам’ятні дошки на стіні Івано-Франківського університету нафти й газу.

“Наш обов’язок пам’ятати, тому в Івано-Франківську вшановуємо кожного захисника.

Молимось за них, вклоняємось рідним та гідно шануємо пам’ять. І допомагаймо всім, хто продовжує виборювати нашу перемогу!” — вказав у дописі мер.