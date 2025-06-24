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В Івано-Франківську встановили анотаційні дошки ще двом полеглим захисникам
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську встановили анотаційні дошки ще двом полеглим захисникам

Автор: Олег Мамчур
24/06/2025 21:49
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В Івано-Франківську встановили анотаційні дошки двом полеглим захисникам Марку Селиванову й Андрію Хованському.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Відкрили пам’ятні дошки на стіні Івано-Франківського університету нафти й газу.

“Наш обов’язок пам’ятати, тому в Івано-Франківську вшановуємо кожного захисника.

Молимось за них, вклоняємось рідним та гідно шануємо пам’ять. І допомагаймо всім, хто продовжує виборювати нашу перемогу!” — вказав у дописі мер.