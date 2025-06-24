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Дорожня аварія з автомобілем і фургоном, поліція присутня.
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Двоє чоловіків загинули на місці: на Івано-Франківщині трапилась смертельна ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
24/06/2025 21:28
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24 червня о 19:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Сливки та Ясень, Калуського району.

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Пише Правда.іф з посиланням поліцію області.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії двоє чоловіків загинули на місці події. Ще двох осіб доставлено до медичного закладу.

На місці ДТП працюють поліцейські, встановлюють всі обставини та причини зіткнення. Деталі згодом.