Двоє чоловіків загинули на місці: на Івано-Франківщині трапилась смертельна ДТП

24 червня о 19:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Сливки та Ясень, Калуського району.

Пише Правда.іф з посиланням поліцію області.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії двоє чоловіків загинули на місці події. Ще двох осіб доставлено до медичного закладу.

На місці ДТП працюють поліцейські, встановлюють всі обставини та причини зіткнення. Деталі згодом.