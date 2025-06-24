У селі Вовчинець під час велопрогулянки травмувався неповнолітній

Рятувальники допомогли травмованому підлітку на Вовчинецьких горах.

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пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

24 червня о 19:10 до Оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що під час велопрогулянки по туристичному маршруту «Вовчинецькі гори» в селі Вовчинець Івано-Франківського району громадянин 2008 р.н. травмував нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників.

До проведення рятувальних робіт було залучено 4 рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ.

“Рятувальники оперативно прибули до місця події, надали домедичну допомогу постраждалому та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.

ДСНС Прикарпаття закликає громадян бути уважними під час активного відпочинку, особливо на складних ділянках маршрутів. Завжди майте при собі засоби зв’язку та не нехтуйте правилами безпеки.