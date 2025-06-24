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Рятувальники несуть постраждалого на ношах у горах.
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У селі Вовчинець під час велопрогулянки травмувався неповнолітній

Автор: Оксана Марушкевич
24/06/2025 21:11
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Рятувальники допомогли травмованому підлітку на Вовчинецьких горах.

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пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

24 червня о 19:10 до Оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що під час велопрогулянки по туристичному маршруту «Вовчинецькі гори» в селі Вовчинець Івано-Франківського району громадянин 2008 р.н. травмував нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників.

До проведення рятувальних робіт було залучено 4 рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ.

“Рятувальники оперативно прибули до місця події, надали домедичну допомогу постраждалому та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.

ДСНС Прикарпаття закликає громадян бути уважними під час активного відпочинку, особливо на складних ділянках маршрутів. Завжди майте при собі засоби зв’язку та не нехтуйте правилами безпеки.

Рятувальники завантажують обладнання до автомобіля.