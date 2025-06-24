Жителька Галицької громади сплатить 30 тисяч гривень за підміну газового лічильника

На території Галицької громади жінка самовільно демонтувала зареєстрований газовий лічильник, зірвала пломбу та встановила інший прилад, щоб приховати обсяги використаного газу.

Про це пише Галка

Порушення виявив контролер Івано-Франківської філії “Газмережі” після кількох спроб потрапити до помешкання для зняття контрольних показань. Після перевірки серійного номера лічильника з’ясувалося, що він не збігається з офіційно зареєстрованим у базі.

За результатами розслідування комісія донарахувала споживачці близько 30 тисяч гривень за безоблікове споживання газу. Окрім цього, їй доведеться оплатити вартість послуг демонтажу й встановлення приладу обліку, купівлю нового лічильника, а також відшкодувати збитки газорозподільній компанії.

В Івано-Франківській філії “Газмережі” наголошують, що будь-які спроби приховати незаконне споживання газу, рано чи пізно будуть виявлені фахівцями. І при виявленні втручання в роботу приладів обліку чи несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи, відповідальність, згідно з чинним законодавством, несе власник

помешкання.

Окрім того, такі втручання створюють небезпеку для життя і здоров’я людей.