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Прикарпатського військовослужбовця Івана Кізиму нагородили орденом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатського військовослужбовця Івана Кізиму нагородили орденом

Автор: Олег Мамчур
24/06/2025 20:03
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Військовослужбовця Івана Кізиму, уродженця села Фрага Рогатинської громади, нагородили орденом “За взірцевість у військовій службі” III ступеня.

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Іван Кізима – 25-річний старший солдат. Як зазначається у дописі, наразі боєць проходить через найзапекліші бої.

“Проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни”, – йдеться у дописі міської ради.

За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань Іван Кізима був нагороджений наказом Головнокомандувача України нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеня.