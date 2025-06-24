Прикарпатського військовослужбовця Івана Кізиму нагородили орденом

Військовослужбовця Івана Кізиму, уродженця села Фрага Рогатинської громади, нагородили орденом “За взірцевість у військовій службі” III ступеня.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Іван Кізима – 25-річний старший солдат. Як зазначається у дописі, наразі боєць проходить через найзапекліші бої.

“Проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни”, – йдеться у дописі міської ради.

За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань Іван Кізима був нагороджений наказом Головнокомандувача України нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеня.