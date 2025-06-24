Прикарпатського військовослужбовця Івана Кізиму нагородили орденом

Військовослужбовця Івана Кізиму, уродженця села Фрага Рогатинської громади, нагородили орденом “За взірцевість у військовій службі” III ступеня.
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Іван Кізима – 25-річний старший солдат. Як зазначається у дописі, наразі боєць проходить через найзапекліші бої.
“Проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни”, – йдеться у дописі міської ради.
За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань Іван Кізима був нагороджений наказом Головнокомандувача України нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі” ІІІ ступеня.