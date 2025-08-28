На Донеччині під час виконання бойового завдання зник безвісти Любомир Луцяк із Надвірнянщини

Тривожна звістка надійшла у ще одну прикарпатську родину. Під час виконання бойового завдання 24 серпня 2025 року в районі населеного пункту Шевченко Перше, Покровського району Донецької області зник безвісти військовослужбовець Луцяк Любомир Васильович.

Про це повідомив голова громади Пасічнянської громади Андрій Гунда.

Солдат Любомир Луцяк служить на посаді навідника 4 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А2582.

Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, прохання надати її дружині Луцяк Анні.

«Зниклий безвісти – це не просто статус. Це безсонні ночі, це пошуки і чекання. Це дзвінки, які не відповідають. Це листи, які не доходять. Це надія, яка болить. Це тиша там, де мав би бути голос. Це серце, що не може попрощатись, бо ще вірить. Це біль родини, яку ніхто не чує. Зниклий безвісти – це не просто слово. Це наші брати, сини, чоловіки. Це – ЖИТТЯ, яке ми не маємо права забути», – зазначив Андрій Гунда.