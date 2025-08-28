В Івано-Франківську взято під варту чоловіка, який пограбував жінку

Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили про підозру 52-річному жителю Долинської громади, який відкрито заволодів майном жінки та застосував до неї насильство.



Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Подія трапилася 25 серпня ввечері на вулиці Індустріальній в Івано-Франківську.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, побачивши залишену біля потерпілої жіночу сумку, намагався таємно викрасти мобільний телефон. Однак його дії помітила власниця. Щоб уникнути викриття, чоловік застосував до жінки фізичну силу та завдав їй тілесних ушкоджень. Надалі він відкрито викрав ще два мобільні телефони й втік з місця події.

Потерпіла одразу зателефонувала до поліції. Грабіжника оперативно затримали патрульні поліцейські, які прибули на виклик. При ньому поліцейські також виявили телефони, викрадені у заявниці.