Для підвезення учнів Ліснослобідській гімназії передали новий «школярик»

28 серпня під час робочої поїздки голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук до Коршівської громади Ліснослобідській гімназії передали для підвезення учнів «школярик».
Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку Світлани Онищук.
Зазначається, що у Коршівській громаді потребують підвезення майже півтори сотні дітей. Шкільний автобус, який там є, здійснював два рейси щодня.
Крім того, дітей підвозив приватний перевізник відповідно до укладеної угоди. Тож була нагальна потреба в ще одній одиниці транспорту.
Також напередодні очільниця Прикарпаття вручила сертифікат на шкільний автобус для Дубовецької громади.
«Це – важливий крок для забезпечення комфортних і безпечних умов підвезення дітей до закладів освіти. Цього року за рахунок коштів з державного бюджету та співфінансування з місцевих придбано 40 шкільних автобусів, зокрема 13 спеціалізованих для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. На це спрямували понад 147 млн грн.», – додала посадовиця.