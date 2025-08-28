Для підвезення учнів Ліснослобідській гімназії передали новий «школярик»

28 серпня під час робочої поїздки голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук до Коршівської громади Ліснослобідській гімназії передали для підвезення учнів «школярик».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку Світлани Онищук.

Зазначається, що у Коршівській громаді потребують підвезення майже півтори сотні дітей. Шкільний автобус, який там є, здійснював два рейси щодня.

Крім того, дітей підвозив приватний перевізник відповідно до укладеної угоди. Тож була нагальна потреба в ще одній одиниці транспорту.

Також напередодні очільниця Прикарпаття вручила сертифікат на шкільний автобус для Дубовецької громади.