Під час нічної атаки на заході України знищили “Кинджал” та 20 дронів

В ніч на 28 серпня росіяни завдали масованого комбінованого удару по заходу України.
Про це повідомили у Повітряному командуванні “Захід”.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», п’ять крилатих ракет Х-101 та 20 дронів.
Нагадаємо, на світанку ворог атакував й Прикарпаття. Попередньо, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Протиповітряна оборона працювала у Коломийській громаді.