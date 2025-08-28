Під час нічної атаки на заході України знищили “Кинджал” та 20 дронів

В ніч на 28 серпня росіяни завдали масованого комбінованого удару по заходу України.

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Захід”.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», п’ять крилатих ракет Х-101 та 20 дронів.

ДО ТЕМИ: У Коломийській громаді працювали сили ППО

Нагадаємо, на світанку ворог атакував й Прикарпаття. Попередньо, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Протиповітряна оборона працювала у Коломийській громаді.