ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Білий Audi Q7 на ґрунтовій дорозі біля дому.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські патрульні склали три адміністративні матеріали на водія, що мав ознаками сп’яніння та намагався втекти

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 13:09
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На вулиці Незалежності поліцейські помітили автомобіль Audi, водій якого рухався смугою громадського транспорту. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, набрав швидкості, намагався втекти, та, був зупинений патрульними.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Під час спілкування з 41-річним водієм, поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Від проходження огляду останній відмовився.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) та за ст. 122 (Рух по смузі громадського транспорту) КУпАП.

СХОЖІ НОВИНИ