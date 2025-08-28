Прикарпатські патрульні склали три адміністративні матеріали на водія, що мав ознаками сп’яніння та намагався втекти

На вулиці Незалежності поліцейські помітили автомобіль Audi, водій якого рухався смугою громадського транспорту. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, набрав швидкості, намагався втекти, та, був зупинений патрульними.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Під час спілкування з 41-річним водієм, поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Від проходження огляду останній відмовився.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) та за ст. 122 (Рух по смузі громадського транспорту) КУпАП.