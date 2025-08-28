ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На кордоні розпочався пропуск чоловіків від 18 до 23 років
Автор: Олег Мамчур
28/08/2025 12:47
28 серпня набрали чинності зміни до Правил перетинання державного кордону у частині виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови КМУ від 26.08.2025 Nº1031 внесені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон.

Для цього потрібно мати закордонний паспорт та пред’явити на вимогу прикордонників військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

Новий порядок не буде розповсюджуватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про відрядження. Перелік таких посад можна знайти у пункті 2-14 зазначених правил.

Пропуск 18-22 років громадян розпочався офіційно.

