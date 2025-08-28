ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Кинджали», крилаті ракети і сотні дронів: Повітряні Сили ЗСУ повідомили деталі ворожої атаки
«Кинджали», крилаті ракети і сотні дронів: Повітряні Сили ЗСУ повідомили деталі ворожої атаки

Автор: Олег Мамчур
28/08/2025 12:27
У ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом ворог застосував 629 засобів повітряного нападу:

  • 598 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ Криму;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. — рф.;
  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. — рф.;
  • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

  • 563 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Звіт Повітряних Сил про збиті цілі, 28 серпня 2025.

