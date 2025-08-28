«Українська команда» передала чергову вантажівку бійцям стрілецького батальйону 67 бригади

Чергову вантажівку від «Української команди» отримали бійці 2 окремого стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича «Хаммера» 67 бригади ЗСУ.

Про це стало відомо з допису керівника Волонтерського штабу “Українська команда” Артура Палатного на сторінці в соцмережі Facebook.

Ці хлопці, серед яких багато добровольців ДУК «Правий сектор», брали участь у Харківському контрнаступі, вели бої під Бахмутом та під Кремінною, тримали оборону на Лиманському напрямку, а зараз б’ють ворога під Покровськом.

«Покровський напрямок зараз – найгарячіша ділянка фронту. Ворог тисне щосили, намагаючись просунутися вглиб нашої території. Тому хлопцям зараз як ніколи потрібна наша підтримка і допомога. Нехай наша вантажівка допоможе нашим героям більш впевнено протистояти ворогу і збереже життя», – сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже 3,5 тисячі дронів різних типів, понад 90 автівок та багато іншого спорядження.