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На Донеччині поліг прикарпатець Романчук Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 16:15
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7 квітня під час ведення бойових дій в Донецької області загинув майор Романчук Володимир із села Белелуя Снятинської громади на Коломийщині, 1981 року народження.

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Повідомляє Снятинська Мр, передає Правда.іф.

“У ці дні скорботи важко віднайти слова, які би змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях”, – йдеться у дописі.