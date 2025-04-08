На Донеччині поліг прикарпатець Романчук Володимир

7 квітня під час ведення бойових дій в Донецької області загинув майор Романчук Володимир із села Белелуя Снятинської громади на Коломийщині, 1981 року народження.

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Повідомляє Снятинська Мр, передає Правда.іф.