У Центр реабілітації на Прикарпаття привезли трирогого оленя. ВІДЕО

У Бурштинську громаду доставили незвичайного трирогого оленя – його привезли у Центр відтворення та збереження екосистем “Касова Гора”.

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Про це пише Правда з посиланням на “Еко-Галич”.

“Зазвичай в оленів два роги, а у цього — три! На жаль, для успішного транспортування у спеціальному боксі довелося обрізати роги (це цілком безболісний процес для тварини). Але не варто перейматися — нові роги виростуть уже цієї весни”, – йдеться у повідомлені.

Олень належить до виду олень плямистий, або японський (Cervus nippon). Його на реабілітацію передали з київського Центру порятунку диких тварин Наталії Попової.