На Калущині водій авто збив велосипедистку

8 квітня близько 14:13 у селі Пійло Калуського району сталася ДТП з потерпілою, про що повідомили в поліцію.
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Про це повідомили у поліції в Івано-Франківській області, пише Правда.
За попередніми даними, водій автомобіля марки «ВАЗ 2109» проявив неуважність та наїхав на велосипедистку.
Жінку доставили у лікувальний заклад. Наразі водія перевіряють на стан сп’яніння.
На місці події працює слідчо-оперативна група.