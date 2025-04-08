На Калущині водій авто збив велосипедистку

8 квітня близько 14:13 у селі Пійло Калуського району сталася ДТП з потерпілою, про що повідомили в поліцію.

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Про це повідомили у поліції в Івано-Франківській області, пише Правда.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «ВАЗ 2109» проявив неуважність та наїхав на велосипедистку.

Жінку доставили у лікувальний заклад. Наразі водія перевіряють на стан сп’яніння.

На місці події працює слідчо-оперативна група.