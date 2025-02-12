На Донеччині поліг воїн з Надвірнянщини Кінаш Роман

Скорботна Надвірнянська громада на Івано-Франківщині зустрічає на щиті захисника Кінаша Романа, 02.12.1994 року народження, жителя села Середній Майдан.

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Про це йдеться на сайті Лачинської громади, передає Правда.іф

10 лютого 2025 року, внаслідок удару дрона камікадзе, завданого військовими формуваннями російської федерації поблизу населеного пункту Переїзне, Бахмутського району Донецької області, від отриманих поранень загинув Кінаш Роман.

Воїн був старшим розвідником розвідувального відділення розвідувального взводу 1 стрілецького батальйону військової частини А4267.

Захисник Роман мужньо виконав свій військовий обов’язок та до останнього залишився вірним військовій присязі. Небесне військо поповнилось ще одним відважним воїном

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Хай Господь допоможе вам пережити болючий удар втрати близької людини.

Схиляємо голови у глибокій скорботі…

Кортеж із тілом загиблого Героя Романа Кінаша прибуде сьогодні орієнтовно о 15:00 годині зі сторони Надвірної через село Добротів, селище Ланчин.

Інформацію щодо похорону повідомлять додатково.