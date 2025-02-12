Прикарпатку посмертно вшанували званням Праведник народів світу

У Львові 30 січня відбулася церемонія відзначення українців посмертно званням Праведника народів світу. Зокрема, найвищу нагороду Ізраїлю присвоїли Катерині Фаштризі, яка врятувала єврейську дівчинку Соню Зургер.

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На урочистості були присутня родичка Катерини – Вероніка Фаштрига. Вона отримала іменну медаль, почесний сертифікат і право вписати імена своїх рідних на Стіні Честі в Саду Праведників у Єрусалимі. Згідно із законом, Праведники народів світу, у випадку їхньої смерті, отримують пам’ятне громадянство, розповідає Радіо Свобода.

«Моя прабабуся з дому Габлінська-Фаштрига видавала маленьку дівчинку Соню Зурберг за свою дочку. У моєї прабабусі було троє своїх дітей, вона була полька, яка обружилась із українцем. Це було в селі Обертин Івано-Франківськоі області. Переховувала єврейську дитину вдома в шафі. Врятувала Соню моя прабабуся по татовій лінії. Це відзнака важлива у памʼять і прабабусі, і мого тата, якого теж вже немає. Це для мене шлях становлення звʼязку з родиною і для ізраїльсько-української співпраці. Це звання показує, що важливо вчитися і цінувати. Люди живі, поки жива памʼять про них. Якщо ми пам’ятаємо якнайдовше про добрі справи людей, їхню людяність це дає нам надію на майбутнє», – розповіла Вероніка Фаштрига.

Катерина Фаштрига тепер перебувають серед 2707 українців, визнаних Праведниками народів світу, які ризикуючи життям своїм і своїх дітей, рятували євреїв.

Україна посідає четверте місце за чисельністю Праведників народів світу після Польщі, Нідерландів, Франції. У роки Другої світової війни жертвами нацистів стали 6 мільйонів євреїв, них 1,5 мільйона були з території сучасної України.