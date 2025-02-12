З Івано-Франківська на фронт передали “Мавік” вартістю 150 тисяч гривень

Колектив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб придбав та передав для воїнів 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ безпілотник Dji Mavic 3T.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Цей БПЛА обладнаний тепловізором, високоякісною камерою з інтелектуальним режимом нічної зйомки. Його вартість становить близько 150 тисяч гривень.

Військовослужбовець Олег Рябко висловив вдячність колективу за постійну підтримку.

«Спочатку ви допомогли нам генераторами, потім тактичними рюкзаками для бойових медиків, а сьогодні отримуємо цей дрон, який може працювати і вдень, і вночі. Це найкраще, що може бути для підтримки війська у наш час», – наголосив військовий.

До слова, колектив Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб систематично підтримує Сили оборони України.