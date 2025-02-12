Нетверезого франківця, який викрав автомобіль, триматимуть під вартою

Повідомлено про підозру мешканцю Івано-Франківська, який ввечері 9 лютого незаконно заволодів чужим транспортним засобом.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 37-річному місцевому жителю повідомлено про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).

“Слідством установлено, що 09 лютого цього року зловмисник підійшов до припаркованого автомобіля Honda Accord на одній із вулиць міста та помітив, що він не зачинений. Скориставшись тим, що автомобіль залишився без нагляду господаря, а ключі знаходились у салоні автомобіля, підозрюваний завів транспортний засіб та зник з місця злочину”, – йдеться у дописі.

У той же день працівниками поліції його затримано в порядку ст. 208 КПК України на одній із АЗС Івано-Франківської ОТГ.

За клопотанням прокурорів фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.