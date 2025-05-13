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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Донеччині поліг захисник з Прикарпаття Палюга Богдан

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 08:42
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Сумна звістка облетіла село Нижнів, Тлумацької міської територіальної громади, про загибель військового молодшого сержанта, сапера інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти, батальйону підтримки військової частини А1619 ЗСУ – Богдана Палюги (1995р.н.)

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 10.05.2025р., поблизу н.п. Муравка, Покровського району, Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.