ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У ЦНАПі Івано-Франківська доступна послуга “Віртуальний адміністратор”

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 08:23
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У разі виникнення додаткових запитань щодо оформлення послуг, переліку документів, порядку надання допомог чи інших питань – для Захисників та Захисниць України доступна послуга «Віртуальний адміністратор».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють у Івано-Франківській ОДА, передає Правда.іф.

Основними функціями сервісу є:

  • надання консультацій щодо адміністративних, соціальних, дозвільно-погоджувальних послуг, доступних для Захисників та Захисниць України, зокрема у питаннях отримання пільг, соціальних виплат, одноразових допомог, оформлення біометричних документів та інших послуг;
  • створення зручних каналів для дистанційного звернення через мережу інтернет;
  • реєстрація та обробка запитів на отримання адміністративних, соціальних, дозвільно-погоджувальних послуг та інших послуг.

Як скористатись послугою

На сайті ЦНАП м.Івано-Франківська в розділі «Віртуальний адміністратор» є функція «замовити», обираєте і маєте можливість комунікації із адміністратором ЦНАП.