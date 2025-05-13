У ЦНАПі Івано-Франківська доступна послуга “Віртуальний адміністратор”

У разі виникнення додаткових запитань щодо оформлення послуг, переліку документів, порядку надання допомог чи інших питань – для Захисників та Захисниць України доступна послуга «Віртуальний адміністратор».

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Про це повідомляють у Івано-Франківській ОДА, передає Правда.іф.

Основними функціями сервісу є:

надання консультацій щодо адміністративних, соціальних, дозвільно-погоджувальних послуг, доступних для Захисників та Захисниць України, зокрема у питаннях отримання пільг, соціальних виплат, одноразових допомог, оформлення біометричних документів та інших послуг;

створення зручних каналів для дистанційного звернення через мережу інтернет;

реєстрація та обробка запитів на отримання адміністративних, соціальних, дозвільно-погоджувальних послуг та інших послуг.

Як скористатись послугою

На сайті ЦНАП м.Івано-Франківська в розділі «Віртуальний адміністратор» є функція «замовити», обираєте і маєте можливість комунікації із адміністратором ЦНАП.