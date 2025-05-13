Росіяни втратили за минулу добу 1070 орків та 62 одиниці артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.05.25

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

-особового складу / personnel ‒ близько/ about 968130 (+1070) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10802 (+2) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22487 (+14) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 27780 (+62) од,

-РСЗВ / MLRS – 1381 (+0) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+0) од,

-літаків / aircraft – 372 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35778 (+100),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48256 (+138) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0)

Дані уточнюються