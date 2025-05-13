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Безпричинно чіплявся, а потім ударив перехожу: прикарпатець сяде за ґрати на 4 роки

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 07:47
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За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, раніше судимого 29-річного чоловіка визнано винним у хуліганстві та необережному середньої тяжкості тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 296, ст. 128 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

“У суді прокурори довели, що у лютому 2024 року чоловік, будучи обвинуваченим у крадіжці, вчинив протиправні дії щодо перехожої жінки в Івано-Франківську. Він безпричинно почав чіплятись до потерпілої, виражаючись ненормативною лексикою, а потім штовхнув її.

У результаті цього потерпілій було заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості, які є небезпечними для життя в момент спричинення”, – йдеться у дописі.

Івано-Франківський міський суд призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень та вироків – 4 роки позбавлення волі