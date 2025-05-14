На Донеччині загинув воїн з Франківщини Завадецький Олег

За Україну загинув мешканець села Голинь — молодший сержант Олег Завадецький. Воїн служив розвідником розвідувального взводу військової частини.
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Повідомляє Калуська міська рада, пише Правда.іф.
Калуська громада у скорботі. На вівтар боротьби проти лютого ворога поклав своє життя голинянин Олег Завадецький, 1986 року народження.
Під час стрілецького бою з окупантами на території Краматорського району Донецької області, виконуючи бойове завдання, Олег Завадецький зазнав тяжких поранень. Був евакуйований до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Захисника.
Низький уклін та вдячність Воїну за жертовний подвиг в ім’я волі та незалежності України.
Вічна пам’ять і шана Герою Олегові Завадецькому!