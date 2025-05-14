На Донеччині загинув воїн з Франківщини Завадецький Олег

За Україну загинув мешканець села Голинь — молодший сержант Олег Завадецький. Воїн служив розвідником розвідувального взводу військової частини.

Повідомляє Калуська міська рада, пише Правда.іф.

Калуська громада у скорботі. На вівтар боротьби проти лютого ворога поклав своє життя голинянин Олег Завадецький, 1986 року народження.

Під час стрілецького бою з окупантами на території Краматорського району Донецької області, виконуючи бойове завдання, Олег Завадецький зазнав тяжких поранень. Був евакуйований до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.