На війні поліг військовослужбовець з Отинійської громади Василь Дзьоба

У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Отинійської громади Василь Дзьоба. Він боронив країну майже півтора року.
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Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці громади, інформує Правда.
Василь Дзьоба народився у 1974 році, проживав у селі Лісний Хлібичин. У військо чоловіка мобілізували 23 січня 2024 року. Боєць служив командиром стрілецького відділення у складі 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. У лавах Збройних сил України мав звання сержанта.
Військовослужбовець загинув 8 травня 2025 року під час бойового завдання.
Василь Дзьоба проходив військову службу за призовом, гідно виконував свої обов’язки, був відданим побратимом і прикладом для інших. Його життя обірвалося у запеклому бою за свободу й незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття його дружині Олександрі, усій родині, близьким, друзям та побратимам.