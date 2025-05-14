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На війні поліг військовослужбовець з Отинійської громади Василь Дзьоба
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг військовослужбовець з Отинійської громади Василь Дзьоба

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 11:31
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У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Отинійської громади Василь Дзьоба. Він боронив країну майже півтора року.

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Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці громади, інформує Правда.

Василь Дзьоба народився у 1974 році, проживав у селі Лісний Хлібичин. У військо чоловіка мобілізували 23 січня 2024 року. Боєць служив командиром стрілецького відділення у складі 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. У лавах Збройних сил України мав звання сержанта.

Військовослужбовець загинув 8 травня 2025 року під час бойового завдання.

Василь Дзьоба проходив військову службу за призовом, гідно виконував свої обов’язки, був відданим побратимом і прикладом для інших. Його життя обірвалося у запеклому бою за свободу й незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття його дружині Олександрі, усій родині, близьким, друзям та побратимам.