У Галицькому нацпарку показали, як ведмеді Мир та Надія відпочивають під сонцем

Працівники Центру реабілітації та реінтродукції Галицького нацпарку поділилися відео, де ведмідь-самець Мир відпочиває під сонцем, а самиця Надія купається в басейні.

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Про це пише Правда з посиланням на Галицький національний природний парк.

Відпочинок клишоногих у весняний сонячний день привернув увагу працівників Центру реабілітації та реінтродукції Галицького НПП, які спостерігають за цікавими моментами з життя своїх підопічних.

Басейн в умовах неволі служить для стимулювання ігрової поведінки ведмедів. У дикій природі клишоногі є добрими плавцями — для них ріки й озера є звичним місцем для добування поживи або просто для задоволення, наприклад, купання у спеку.

Самець на ім’я Мир вирішив у сонячний теплий день відпочити і попити водички, тоді як його сестра Надія приймала водні процедури у басейні.