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На Донеччині загинув захисник з Франківщини Сорохан Іван

Автор: Lilia
27/02/2025 08:22
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25 лютого 2025 року поблизу села Торське, Донецької області, внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого танкового обстрілу, загинув сержант Сорохан Іван, житель селища Верховина.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.

Воїн був стрільцем-санітаром 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4128 військової частини А3719.

Дата зустрічі та час прощання будуть повідомлені додатково.