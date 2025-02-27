На Донеччині загинув захисник з Франківщини Сорохан Іван

25 лютого 2025 року поблизу села Торське, Донецької області, внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого танкового обстрілу, загинув сержант Сорохан Іван, житель селища Верховина.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.

Воїн був стрільцем-санітаром 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4128 військової частини А3719.

Дата зустрічі та час прощання будуть повідомлені додатково.