На Прикарпатті засудили шахрайку, яка виманювала кошти у родичів зниклих безвісти військовослужбовців

За публічного обвинувачення прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури суд визнав 23-річну місцеву жительку винною у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) (ч.1, 2 ст. 190 КК України).

Повідомляє прокуратура області, пише Правда.іф.

“В суді прокурор довів, що жінка під приводом допомоги у пошуку зниклих військовослужбовців ЗСУ виманювала кошти у їх родичів. Вона запевняла потерпілих, що володіє інформацією про місце перебування військових та має необхідні зв’язки. Родичі, довірившись зловмисниці, протягом лютого-квітня 2023 року перерахували їй майже 30 000 гривень, але жодної допомоги із пошуком зниклих не отримали”, – йдеться у дописі.