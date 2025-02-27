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На Прикарпатті засудили шахрайку, яка виманювала кошти у родичів зниклих безвісти військовослужбовців

Автор: Lilia
27/02/2025 08:34
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За публічного обвинувачення прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури суд визнав 23-річну місцеву жительку винною у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) (ч.1, 2 ст. 190 КК України).

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Повідомляє прокуратура області, пише Правда.іф.

“В суді прокурор довів, що жінка під приводом допомоги у пошуку зниклих військовослужбовців ЗСУ виманювала кошти у їх родичів. Вона запевняла потерпілих, що володіє інформацією про місце перебування військових та має необхідні зв’язки. Родичі, довірившись зловмисниці, протягом лютого-квітня 2023 року перерахували їй майже 30 000 гривень, але жодної допомоги із пошуком зниклих не отримали”, – йдеться у дописі.

Свою вину засуджена визнала повністю та відшкодувала матеріальні збитки потерпілим.

Суд призначив їй покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.