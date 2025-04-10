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Снігоприбиральна машина на засніженій дорозі
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На дорогах державного значення Івано-Франківщини сьогодні працювала спецтехніка

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 11:27
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На території області спостерігаються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, значні пориви вітру. Температура повітря опустилася нижче позначки «0», на дорогах утворилась ожеледиця.

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Пише Правда.іф з посиланням на Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

Для ліквідації наслідків негоди на дороги державного значення оперативно виїхала техніка підрядників.

“Станом на 6:00 10 квітня працювала спецтехніка на Вишківському перевалі. Надалі для розчищення від снігу і проведення протиожеледної обробки підключилися бригади на інших перевалах і загалом у гірській місцевості області.

Проїзд забезпечений. Ускладнень руху дорогами державного значення немає. Ситуація – під контролем Служби відновлення в області”, – йдеться у дописі.