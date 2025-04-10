На Прикарпатті рятувальники ліквідовували наслідки негоди

Сьогодні, рятувальники виїжджали надавати допомогу з розрізання повалених, внаслідок сильного вітру дерев, котрі перекривали проїжджі частини дороги, що значно ускладнювало рух автотранспорту на автошляхах області.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.
“Зокрема, підрозділи ДСНС проводили роботи з розрізання дерев, які впали на автошляхи у Коломийському районі, а саме: в селі Молодятин, Печеніжинської ТГ, в селі Семаківці Матеївецької ТГ, також надання допомоги проведено в місті Калуш та у селі Ямниця Івано-Франківського району”, – йдеться у дописі.
По області та місту діє штормове попередження про ускладнення погодних умов.
За даними синоптиків, впродовж доби 10 квітня на території Івано-Франківської області та міста очікуються:
-значний мокрий сніг (15-49 мм за 12 год та менше), налипання мокрого снігу (11-34 мм);
-пориви північно-західного вітру 15-20 м/с;
-на дорогах ожеледиця.
І рівень небезпечності — жовтий.
Просимо громадян бути уважними та обережними:
• Відмовтеся від походів у гори.
• Дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху, особливо на слизьких дорогах.
Залишайтеся в безпеці та стежте за оновленнями погодних умов!
У разі надзвичайних ситуацій — телефонуйте 101.