На Прикарпатті рятувальники ліквідовували наслідки негоди

Сьогодні, рятувальники виїжджали надавати допомогу з розрізання повалених, внаслідок сильного вітру дерев, котрі перекривали проїжджі частини дороги, що значно ускладнювало рух автотранспорту на автошляхах області.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

“Зокрема, підрозділи ДСНС проводили роботи з розрізання дерев, які впали на автошляхи у Коломийському районі, а саме: в селі Молодятин, Печеніжинської ТГ, в селі Семаківці Матеївецької ТГ, також надання допомоги проведено в місті Калуш та у селі Ямниця Івано-Франківського району”, – йдеться у дописі.

По області та місту діє штормове попередження про ускладнення погодних умов.

За даними синоптиків, впродовж доби 10 квітня на території Івано-Франківської області та міста очікуються:

-значний мокрий сніг (15-49 мм за 12 год та менше), налипання мокрого снігу (11-34 мм);

-пориви північно-західного вітру 15-20 м/с;

-на дорогах ожеледиця.

І рівень небезпечності — жовтий.

Просимо громадян бути уважними та обережними:

• Відмовтеся від походів у гори.

• Дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху, особливо на слизьких дорогах.

Залишайтеся в безпеці та стежте за оновленнями погодних умов!

У разі надзвичайних ситуацій — телефонуйте 101.