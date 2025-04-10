У Франківську надійшло повідомлення про замінування трьох університетів

В Івано-Франківську перевіряють повідомлення про ймовірне замінування трьох університетів.

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Цю інформацію журналістці Фіртки підтвердили у поліції Івано-Франківської області.

Зазначено, про Івано-Франківський національний медичний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Університет Короля Данила.

На місці ймовірних замінувань працюють відповідні служби.

Нагадаємо, після отримання повідомлення про нібито замінування, на місце одразу виїжджають вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Приміщення ретельно перевіряють.

За всіма фактами проводять досудові розслідування за ч. 1 ст. 259 ККУ (передбачає завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, — карається позбавленням волі на строк від двох до шести років).

Крім цього, відповідальність за подібний злочин передбачена ч. 1 ст. 258 ККУ. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. За повторний такий вчинок людині загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.