На Івано-Франківщині встановили один із найвищих та найбільших прапорів України

У Долинський територіальній громаді встановили один із найвищих і найбільших прапорів України.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Івана Диріва.

Висота флагштоку – 42 м, а прапор має розміри 9 на 6 метрів.

“Цей величний символ нашої держави тепер буде гордо майоріти в Долині, на території міського парку, нагадуючи всім про нашу ідентичність та цінності. Його видно здалека, а значить кожен, хто приїжджатиме у наше місто, знатиме: “тут живуть українці!” – написав мер Долини Іван Дирів.

На Prozorro повідомляють, що 1,49 млн грн витратили на встановлення флагштоку, ремонт тротуару, освітлення та озеленення прилеглої території.