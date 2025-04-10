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Відомо, коли у Франківську відбудеться передвеликодній ярмарок
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, коли у Франківську відбудеться передвеликодній ярмарок

Автор: Олег Мамчур
10/04/2025 12:32
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На площі Ринок в Івано-Франківську 16-18 квітня працюватиме передвеликодній ярмарок.

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Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.

Передвеликодній ярмарок розгорнеться на площі Ринок і працюватиме три дні.

“Біля ратуші розмістяться торгові намети, в яких можна купити м’ясне, молочну продукцію, паски й все, що потрібно для святкування Великодня”, — написав Марцінків.