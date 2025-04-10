Відомо, коли у Франківську відбудеться передвеликодній ярмарок

На площі Ринок в Івано-Франківську 16-18 квітня працюватиме передвеликодній ярмарок.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.
Передвеликодній ярмарок розгорнеться на площі Ринок і працюватиме три дні.
“Біля ратуші розмістяться торгові намети, в яких можна купити м’ясне, молочну продукцію, паски й все, що потрібно для святкування Великодня”, — написав Марцінків.