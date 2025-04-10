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У Карпатах екстремальні погодні умови
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах екстремальні погодні умови

Автор: Орися Корчун
10/04/2025 13:04
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На горі Піп Іван екстремальні погодні умови.Температура повітря впала до -18°C, повідомили 7 квітня гірські рятувальники Прикарпаття. Пише Gazeta.ua

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“На горі Піп Іван хмарно, туман, падає сніг. Через мороз і низьку видимість перебування в горах становить серйозну небезпеку. Закликаємо утриматися від походів до покращення погодних умов”, – йдеться у повідомленні.

Сильний північно-західний вітер 7 м/с, щільний туман і сніг.

Квітень в Україні цьогоріч очікується теплішим за норму. Водночас опадів випаде у межах норми, заявив раніше синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо Густий туман та 15 градусів морозу: аномальна погода у високогір’ї Карпат