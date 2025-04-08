Густий туман та 15 градусів морозу: аномальна погода у високогір’ї Карпат

Сьогодні на одній із найвищих вершин Карпат горі Попіван (Чорногірського масиву) густий туман з мінімальною видимістю, 15 градусів морозу та опади у вигляді снігу.
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Пише Правда.іф з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття
“Станом на 08:00, 08.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, 12 м/с, температура повітря -15°С, падає сніг”, – йдеться у дописі.