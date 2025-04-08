ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Густий туман та 15 градусів морозу: аномальна погода у високогір’ї Карпат

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 10:25
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні на одній із найвищих вершин Карпат горі Попіван (Чорногірського масиву) густий туман з мінімальною видимістю, 15 градусів морозу та опади у вигляді снігу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття

“Станом на 08:00, 08.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, 12 м/с, температура повітря -15°С, падає сніг”, – йдеться у дописі.