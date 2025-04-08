Густий туман та 15 градусів морозу: аномальна погода у високогір’ї Карпат

Сьогодні на одній із найвищих вершин Карпат горі Попіван (Чорногірського масиву) густий туман з мінімальною видимістю, 15 градусів морозу та опади у вигляді снігу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття