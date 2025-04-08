У Франківську чоловік забув, де припаркував авто та викликав патрульних

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Крайківського. Заявник повідомив поліцейським, що викрали його автомобіль Chevrolet.

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Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, останній повідомив, що залишив авто на парковці, а коли повернувся виявив його відсутність. Інспектори пропатрулювали сусідні вулиці та виявили автомобіль.

Чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто.

На 33-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та не викликати спецслужби без потреби.