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У Франківську чоловік забув, де припаркував авто, й викликав поліцію
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську чоловік забув, де припаркував авто та викликав патрульних

Автор: Олег Мамчур
08/04/2025 10:01
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Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Крайківського. Заявник повідомив поліцейським, що викрали його автомобіль Chevrolet.

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Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, останній повідомив, що залишив авто на парковці, а коли повернувся виявив його відсутність. Інспектори пропатрулювали сусідні вулиці та виявили автомобіль.
Чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто.

На 33-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та не викликати спецслужби без потреби.