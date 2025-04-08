Рятувальники дістали з річки Чорний Черемош тіло чоловіка

7 квітня ввечері рятувальники виїжджали для підняття з річки тіла чоловіка у селищі Верховина, Верховинського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Так, о 19:01 до рятувальників звернулись працівники поліції, які повідомили про те, що місцеві жителі побачили посеред річки Чорний Черемош тіло чоловіка.

Прибувши до місця події, рятувальники провели роботи з підняття тіла чоловіка 1963 р.н. з річки на берег, де передали працівникам поліції”, – йдеться у дописі.