Прикарпатець підпалив літню кухню колишньої тещі: зловмисника затримали

Фігурант, на ґрунті неприязних відносин, підпалив приміщення літньої кухні мешканки Коломиї. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Поввфідомляє поліція області, передає Правда.іф

6 квітня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу будинку на одній із вулиць Коломиї.

“За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Працівники УДСНС ліквідували пожежу. Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та знищено побутові речі, які знаходились всередині. На місці події спеціалісти-криміналісти попередньо встановили, що загоряння сталось внаслідок занесення стороннього джерела вогню”, – йдеться у дописі.

Поліцейські опитали потерпілих, свідків та очевидців. Проаналізувавши всю отриману інформацію, правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця, 1990 року народження.

Палія слідчі затримали у процесуальному порядку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.