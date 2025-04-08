Погода в Івано-Франківську та області на вівторок, 8 квітня

8 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями й мокрий сніг. Вночі та вранці — заморозки в повітрі від 0° до 5°. На дорогах місцями — ожеледиця.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 4-6° тепла.
- По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень повітря прогріється до 1-6° тепла.
- На високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься від 6° до 11° морозу, вдень — 1-6° морозу.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, часом пориви — до 15-20 метрів за секунду.
Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.