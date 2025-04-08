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Сьогодні Коломийщина прощається із бійцем 102-ї бригади ТРО Василем Зайцем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Коломийщина прощається із бійцем 102-ї бригади ТРО Василем Зайцем

Автор: Ігор Василик
08/04/2025 08:41
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У вівторок 08 квітня, в селі Голосків проведуть в останню путь військовослужбовця Василя Зайця.

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Захисник помер через важку хворобу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Отинійської громади, інформує Правда.

Василь Заяць народився 12 лютого 1973 року, жив у селі Голосків. Чоловік був учасником бойових дій, служив кулеметником у стрілецькій роті 77 батальйону 102 окремої бригади імені полковника Дмитра Вітовського Сил територіальної оборони ЗСУ.

Василь Заяць помер через хворобу 4 квітня 2025 року.

Поховають Василя Зайця сьогодні о 13:00 годині на кладовищі у селі Голосків.

На Франківщині попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем