Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Юрія Деркача

На війні поліг житель Івано-Франківської міської територіальної громади Юрій Деркач.
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Знову сумна звістка для Франківська
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
Сьогодні, 08 квітня о 14:00 годині розпочнеться прощання з Юрієм в Будинку смутку, що в Івано-Франківську по вулиці Ребета, 3.
Поховають полеглого воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.