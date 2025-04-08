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Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Юрія Деркача
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Юрія Деркача

Автор: Ігор Василик
08/04/2025 08:28
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На війні поліг житель Івано-Франківської міської територіальної громади Юрій Деркач.

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Знову сумна звістка для Франківська

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Сьогодні, 08 квітня о 14:00 годині розпочнеться прощання з Юрієм в Будинку смутку, що в Івано-Франківську по вулиці Ребета, 3.

Поховають полеглого воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.