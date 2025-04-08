Сьогодні Косівщина прощається із полеглим героєм Дмитром Варцабюком

Прикарпаття зазнало ще однієї важкої втрати. На війні поліг захисник Дмитро Варцабюк із селища Космач Космацької територіальної громади.

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Інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном пройде у вівторок, 08 квітня 2025 року, о 12.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.