ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Косівщина прощається із полеглим героєм Дмитром Варцабюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Косівщина прощається із полеглим героєм Дмитром Варцабюком

Автор: Ігор Василик
08/04/2025 08:16
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпаття зазнало ще однієї важкої втрати. На війні поліг захисник Дмитро Варцабюк із селища Космач Космацької територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном пройде у вівторок, 08 квітня 2025 року, о 12.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться у дописі.