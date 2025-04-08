Вважався зниклим безвісти. “На щиті” додому повертається воїн із Франківщини Ігор Коцан

8 квітня 2025 року в селі Підмихайля Івано-Франківської області зустрінуть скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Ігоря Коцана. Боєць загинув 1 січня на Донецькому напрямку.

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пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

Інформацію про це підтвердила староста Підмихайлівського старостинського округу Христина Мазур.

З її слів, Ігор Коцан народився 20 лютого 1971 року, жив у селі Підмихайля.

“Ігор був добрим сім’янином, гарним чоловіком й батьком. Він — щиросердна, дуже вихована людина з підвищеним почуттям справедливості. Гідно і з честю виконував свій військовий обов’язок — захищав нас та Україну”, — каже Христина Мазур.

У військо Ігоря Коцана мобілізували у червні 2024 року. Він служив командиром танка в одному з військових формувань Збройних сил України. Мав звання офіцера.

“Три місяці Ігор вважався зниклим безвісти й лише зараз його загибель підтвердили”, — говорить Христина Мазур.

Ігор Коцан загинув поблизу села Гришине на Донеччині.

Вдома у військовослужбовця залишилися батьки, син і дружина.

8 квітня о 14:00 скорботний кортеж з тілом полеглого воїна виїде з мікрорайону Підгірки у Калуші. Цього ж дня о 19:00 почнеться парастас за загиблим бійцем.

Ігоря Коцана поховають 9 квітня о 12:00 на кладовищі в селі Підмихайля.