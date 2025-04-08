На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Гаврилів Геннадій

Івано-Франківщина втратила у російсько-українській війні захисника Гавриліва Геннадія.
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Пише Правда.іф з посиланням на КП Міська ритуальна служба
Заходи військового поховального ритуалу по солдату Гавриліву Геннадію Вікторовичу (14.11.1986 – 03.04.2025):
– 09.04.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
– 09.04.2025 р. о 14:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.