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Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Гаврилів Геннадій

Автор: Оксана Марушкевич
08/04/2025 11:15
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Івано-Франківщина втратила у російсько-українській війні захисника Гавриліва Геннадія.

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Пише Правда.іф з посиланням на КП Міська ритуальна служба

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Гавриліву Геннадію Вікторовичу (14.11.1986 – 03.04.2025):

– 09.04.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;

– 09.04.2025 р. о 14:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.